Donaufest beendet: 405 000 Besucher in zehn Tagen

Zehn Tage war quasi die gesamte Donau zu Gast in Ulm und Neu-Ulm. Ein reichhaltiges Kulturprogramm, zahlreiche Ehrengäste, kulinarische Genüsse, kunsthandwerkliche Angebote, Themenzelte, Treffen, Tagungen, Podiumsdiskussionen und vieles mehr waren vom 1. bis 10. Juli an beiden Ufern der Donau und an Spielorten in der Nähe zu erleben.

Das 12. Internationale Donaufest in Zahlen (Quelle: Veranstalter):

405 000 Besucher in 10 Tagen

5000 Meter Schlauchleitungen

4000 Bodenplatten und 15 000 Meter Kabel wurden verlegt

72 ehrenamtliche Helfer waren Einsatz

10 ehrenamtliche Fotohelfer haben das Fest dokumentiert

363 Künstler*innen waren aktiv

1223 Hotelzimmer wurden vom Donaubüro gebucht

56 Kunsthandwerk- und 34 Gastronomiestände aus allen zehn Donauländern konnten auf dem Markt der Donauländer besucht werden

25 Künstler*innen waren zugleich im Backstage des Donausalons – Rekord!

660 Fahnen zierten das Festgelände, von denen allein 15 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag leider gestohlen wurden

1034,18 Euro Spende wurde in den Hüten der Straßenkünstler zugunsten von „Das Donaufest kommt zu Ihnen“ gesammelt

Die Bonbonmanufaktur auf dem Neu-Ulmer Ufer hat im Schnitt 400 Lutscher am Tag verschenkt

Das 12. Donaufest war ein Rekord-Festival. (Foto: Alexander Kaya)

250 Menschen – volles Zelt – haben am zweiten Freitagabend die serbische Band „Iskaz“ gefeiert

9000 Würstchen wurden allein am Stand von „Ulmer Land“ gebraten

Beim Internationalen waren 80 Jugendliche aus 12 Ländern dabei, die von 24 Lehrer*innen und 16 Organisator*innen und Referent*innen begleitet wurden. Rund 1000 alkoholfreie Cocktails wurden getrunken

Mit dem Projekt „Das Donaufest kommt zu Ihnen“ kamen 25 Künstler*innen in fünf medizinische oder soziale Einrichtungen

Bei 9 Veranstaltungen wurden 750 Gäste gezählt

1298 Flaschen Wein wurden am Stand des Weinguts „Dragun“ aus dem kroatischen Iloc verkauft

25 Aussteller waren in 10 Tagen in 2 Themenzelten zu Gast. 2 Europäische Kulturhauptstädte haben sich vorgestellt. Dazu gab es das Themenzelt des Donauschwäbischen Zentralmuseums