Donaubad: Eissportanlage startet in Saison

Die Eissportanlage des Donaubads startet am Samstag, 1. Oktober in die neue Saison. Ein Basisangebot wird es zwar geben, jedoch gibt es aufgrund von Energiesparmaßnahmen auch hier Einschränkungen. Betroffen ist die Außen-Eisfläche. Sie wird für diese Saison nicht in Betrieb genommen.

Geöffnet wird dagegen die Eissport-Halle. Hier wird die Eistemperatur lediglich etwas weniger kalt eingestellt. Da die Halle nicht für den öffentlichen Lauf, sondern auch für Vereinssport vorgesehen ist, werden die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit eingeschränkt sein. Die entsprechenden freien Eislaufzeiten gibt es online unter www.donaubad.de. Im Gegensatz zu Corona-Zeiten muss aber keine Zeiten gebucht werden, in den freien Zeiten kann jeder zeitlich unbegrenzt eislaufen.

Gleich bleiben die Eintrittspreise: 3,50 Euro für Kinder, 4,50 Euro für Ermäßigte, 5,50 Euro für Erwachsene und 13 Euro für Familien. Eine Dauerkarte werde in dieser Saison nicht angeboten, dafür wieder eine 10er-Karte – hier werden nur acht der zehn Eintritte bezahlt. Der Eis-Kiosk ist auch in dieser Saison geöffnet, ebenfalls der Schlittschuhverleih, der Schuhe in allen gängigen Größen anbietet. Wenn es die Energie-Lage erlaube, werde auch wieder die Eis-Disco angeboten.

Der Saunabetrieb läuft indes trotz Temperaturminderung in den Saunen ganz normal. „Gerade beim Aufguss ist der kleine Temperaturunterschied kaum zu spüren, da wird es einem auch weiterhin heiß genug”, heißt es vonseiten des Donaubads. Ab 4. Oktober wird im Saunaaußenbecken die Heizung des Beckens außer Betrieb genommen, dann wird dieses nicht mehr als Warmbecken, sondern nur noch als Abkühlbecken zu nutzen sein.

Die größte Freizeitanlage der Region hat noch einigermaßen Glück bei den angesprochen Energiesparmaßnahmen, denn Herzstück der Energieversorgung des Donaubads ist ein eigenes Blockheizkraftwerk. Dieses versorgt die gesamte Freizeitanlage mit der benötigten Wärme. Zusätzlich erzeugt es rund 80 Prozent des Strombedarfs. Darüber hinaus werden im Normalbetrieb laut Donaubad täglich rund 9000 Kilowattstunden Strom ins öffentliche Stromnetz eingespeist.