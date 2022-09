DKMS und DasDing suchen in Ulm Knochenmarkspender

Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) kommt mit ihrer Aktion #Howtosavealife und dem Radiosender DasDing des SWR nach Ulm. Die wirbt dabei vor allem unter jungen Menschen, sich als Knochenmarkspender eintragen zu lassen.

Alle zwölf Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Weltweit sogar alle 27 Sekunden. Mit jedem neuen Spender oder neuen Spenderin, die sich in der DKMS eintragen lassen, erhöht sich für die Betroffenen die Chance auf Leben. Mit DasDing wirbt die DKMS eine Woche lang in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, um möglichst viele Menschen für die Stammzellspende zu gewinnen. Am Dienstag, 20. September, kommt das Team von 13 bis 17 Uhr auf den Münsterplatz nach Ulm. Dort können sich Menschen informieren und sich als Stammzellspender in die DKMS aufnehmen lassen. Die DKMS hat ihre 3D-Audio-Experience „Destiny’s Ride“ dabei. Darin können die Besucher drei Geschichten der früheren Patienten Mickela, Anja und Felix anhören und mitfühlen. Eine Fahrt dauert circa fünf Minuten und sorgt mit den 3D-Audio-Effekten, einer Vibrationsweste und der packenden Patientengeschichte für Gänsehautmomente. DasDing sendet live aus Ulm. Derzeit sind laut DKMS über 12 000 Ulmerinnen und Ulmer bei der DKMS registriert. Davon konnten bereits mehr als 120 spenden und anderen Menschen eine zweite Lebenschance schenken.