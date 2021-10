DJ Ötzi bringt „Party 2.0“ ins Blautalcenter

Gerhard Friedle kennt wohl kaum jemand, besser ist der Tiroler aber unter seinem Künstlernamen DJ Ötzi bekannt. An diesem Dienstag, 5. Oktober, kommt der Schlagerstar mit seinem neuen Album „Sei du selbst – Party 2.0“ ins Blautal Center Ulm.

Um 18 Uhr gibt er auf der Ladenfläche zwischen C&A und Decathlon im ersten Obergeschoss Autogramme und stellt sein neues Album vor. Die Aktion ist kostenlos und findet unter Einhaltung der AHA-Regeln statt. Einlass ist nur unter Berücksichtigung der 3-G-Regeln möglich.

1999 wurde Friedle mehr oder weniger über Nacht zum Star. Mit „Anton aus Tirol“ schoss er überraschend in die Top 10 verschiedener Länder. 42 Wochen hielt sich der Song in den deutschen Charts. Sein neues Album sei sein persönlichstes, über die Hintergründe und Entstehung wird er in Ulm sprechen.