Diversity-Tag in Ulm: Foto-Aktion, Fahnen und Vortrag

Als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt beteiligt sich die Stadt Ulm am offiziellen Deutschen Diversity-Tag am kommenden Dienstag, 18. Mai. Das ist geboten.

Im Rahmen der Aktion #FlaggefürVielfalt werde bunte Diversity-Flaggen am Rathaus sowie auf dem Münsterplatz aufgehängt. Zusätzlich hat das Team „Chancengerechtigkeit und Vielfalt“ der Stadt Ulm eine Fotoaktion sowie einen Vortrag geplant.

Ein Zeichen für Vielfalt setzen

Unter dem Motto „wir sind alle ulm“ wird am Rathaus auch die bunte „Diversity-Bank“ aufgestellt. Passanten sind eingeladen, sich auf dieser Bank fotografieren zu lassen. Die Aktion findet von 13 bis 16 Uhr statt. Die Passanten können sich auf die Bank setzen, markante Botschaften hochhalten und so ein klares Zeichen für Vielfalt setzen.

„Unser Ziel ist es, die Vielfalt Ulms aufzuzeigen und den Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich zu einer vielfältigen, toleranten und demokratischen Stadtgesellschaft zu bekennen“, erklärt Artan Balaj vom Sachgebiet „Chancengerechtigkeit und Vielfalt“ der Stadt. Dafür hat das Team, zu dem die Internationale Stadt, das Frauenbüro, die Jugendbeteiligung und der Inklusionsbeauftragte gehören, Botschaften in Form von Sprechblasen vorbereitet. Auch eigene Botschaften können aufgeschrieben und hochgehalten werden. Die Fotos werden anschließend auf den Sozialen Medien der Stadt geteilt.

Zunehmend menschenverachtender Umgang

Am Dienstag um 19 Uhr hält außerdem Andrea Schiele einen Online-Vortrag zum Thema „Neue (?) Herausforderung von Rechts und Alltagssexismus – wie gehe ich damit um?“. Im Anschluss folgt eine Diskussionsrunde. Andrea Schiele sei eine erfahrene Referentin in den Themenfeldern Antifeminismus und extreme Rechte und zeige Schnittmengen der beiden Themen auf. Wo und warum trifft zunehmend menschenverachtender Umgang auf bereits vorhandene Zustimmung? Wie und wo wirkt sich das auf aktuelle politische Debatten aus?

Die Veranstaltung wird über Zoom angeboten. Anmelden kann man sich per Mail an internationalestadt@ulm.de. Der Zoom-Link wird nach der Anmeldung per Mail zugeschickt. Die Teilnahme ist kostenfrei.