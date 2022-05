Disney in Concert in der Arena: Wir bringen Sie hin!

Die „Disney in Concert“-Reihe macht Station in der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm. Am 11. Mai (ab 20 Uhr) werden die berühmtesten Filmszenen mit der Live-Performance der besten Disney-Songs aus über 80 Jahren Filmgeschichte verknüpft. Die Besucher sollen einen „mitreißenden Abend“ erleben, jeder Gast in eigenen Erinnerungen schwelgen.

Starsolisten nehmen das Publikum, unter Begleitung des Hollywood-Sound-Orchestras, mit auf eine bunte Reise voller Träume tief unter dem Meer, inmitten des Dschungels oder auf dem weiten Ozean.

Wie verlosen drei Mal zwei Karten für das Event. Interessierte schreiben bis zum 6. Mai eine Mail an redaktion.ulm@schwaebische.de; aus allen Einsendern werden die drei Gewinner ermittelt.

Karten gibt es ansonsten auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.eventim.de oder www.allgaeu-concerts.de