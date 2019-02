Diskussion über Zukunft des WFV

Die Strukturen des Württembergischen Fußballverbands (WFV) sollen in den nächsten zwei Jahren auf ihre Leistungsfähigkeit hin überprüft werden, besonders mit Blick auf die ideale Organisation eines flächendeckenden Spielbetriebs. So lautet ein Auftrag des Verbandstags an die „Kommission Verbandsstruktur“. Die Vereine sollen die Zukunft des Verbands mitgestalten. Um ein breites Meinungsbild zu erhalten, sind Regionalkonferenzen geplant. Für den Fußballbezirk Donau/Iller findet die erste Regionalkonferenz gemeinsam mit den Bezirken Ostwürttemberg, Neckar/Fils und Stuttgart am Dienstag, 12. März, 19.30 Uhr, bei der TSG Esslingen statt. Vereinsvertreter aus den Bezirken sind eingeladen. Anmeldungen nimmt der Donau-Iller-Bezirksvorsitzende Manfred Merkle bis 28. Februar entgegen. Unter anderem geht es bei den Konferenzen um die Fragen, wie der WFV den Spielbetrieb sichern soll oder wie man die ehrenamtliche Arbeit aufrechterhalten will.