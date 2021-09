Ding hebt Fahrpreise an

Der ÖPNV in der Region wird teurer. Der Verkehrsverbund Ding erhöht zum 1. Januar seine Preise. Dies geschehe, so Ding am Montag in einer Mitteilung, allerdings „moderat“ und unterhalb der Kostenentwicklung bei den Verkehrsunternehmen sowie unterhalb der derzeitigen allgemeinen Preissteigerungsrate.

Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm: Der Preis für Einzelfahrscheine steigt um 10 Cent (Erwachsene bar: 2,50 Euro; Kinder: 1,50 Euro), der Einzelfahrschein für Erwachsene als Handyticket um 5 Cent (2,25 Euro). Tageskarte Single und Tageskarte Gruppe kosten jeweils 10 Cent mehr (4,50/8,30 Euro). Die Monatskarte wird um einen Euro teurer (64 Euro), die Abo-Jahreskarte um 0,30 Euro (54 Euro) und die Schüler-Monatskarte um 0,80 Euro angehoben (48 Euro).

Stadtgebiete Biberach und Riedlingen: Der Preis für den Einzelfahrschein Erwachsene bleibt gleich (bar zwei Euro, Bürgerticket Biberach: 1 Euro als HandyTicket), gleiches gilt für den Einzelfahrschein Kind (1,30 Euro). Die Monatskarte kostet ein Euro mehr (47,70 Euro), der Monatsbetrag für die Abo-Jahreskarte erhöht sich um 0,10 Euro (41 Euro). Der Preis der Schüler-Monatskarte steigt um 0,70 Euro (35,70 Euro). Die Tageskarte Gruppe kostet einen Euro mehr (7 Euro), der Bar-Preis für die Tageskarte Single steigt um 0,10 Euro (3,70 Euro); die Tageskarte Single als Bürgerticket Biberach bleibt im Preis gleich (2 Euro).

Regionaltarife: Für alle anderen Fahrten im Ding-Gebiet gilt, dass der Preis in Abhängigkeit von der Anzahl der Tarifwaben angepasst wird, Dazu folgende Beispiele: Für die Fahrt von Senden nach Ulm (drei Waben), Blaubeuren nach Ulm (vier Waben), oder Biberach nach Ulm (acht Waben) sind für die Einzelfahrscheine 10 bis 20 Cent mehr zu bezahlen. Monatskarten werden um 1,70 bis 3,50 Euro teurer, Schülermonatskarte um 1,30 bis 2,60 Euro.

Fahrscheine für das Gesamtnetz: Der Preis der Gesamtnetz-Tageskarte Gruppe (5 Personen) wird um 40 Cent erhöht (19,40 Euro). Der Monatsbetrag für das Ticket 65plus steigt um 0,80 Euro (48 Euro), die Monatsbeiträge für das Azubiticket werden 1,20 Euro teurer (57,80 Euro). Das Semesterticket (gültig für ein Semester) kostet 2,70 Euro mehr (135,70 Euro).

Wie Ding mitteilt, falle die Erhöhung nur deshalb „so moderat“ aus, weil die Rettungsschirme von Bund und Ländern die finanziellen Einbußen der Verkehrsunternehmen in hohem Maß ausgeglichen hätten.