Dieter Bohlen tritt in der Region auf – hier gibt es jetzt die Tickets

Poptitan Dieter Bohlen kommt am Mittwoch, 11. März 2020, mit seiner „Mega Tournee“ nach Neu-Ulm in die Ratiopharm Arena. Wie die Tourneeleitung DEAG Deutsche Entertainment am Montag mitteilt, sind Tickets dafür ab sofort erhältlich.

Bei der Show, die neben Neu-Ulm unter anderem auch noch am 19. März 2020 in Stuttgart zu sehen ist, dürfen sich Bohlen-Fans auf 22 Nummer-eins-Hits freuen, die aus der Feder von Dieter Bohlen stammen: vom Modern Talking-Klassiker „You’re My Heart, You’re My Soul“ bis zum Sommersong „Mamacita“ von Mark Medlock, dem einstigen Sieger von Bohlens RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS).

Bohlen-Fans dürfen sich freuen: Der Poptitan kommt mit seiner „Mega Tournee“ nach Neu-Ulm. (Foto: DEAG Concerts)

Mit Modern Talking schrieb Dieter Bohlen weltweite Musikgeschichte. Ihnen gelang es als einziger Musikgruppe mit fünf Titeln in Folge auf Platz eins der Single-Charts zu landen. Seit 2002 macht Bohlen nicht mehr nur Musik, sondern ist auch im Fernsehen unterwegs. Seit zwölf Jahren ist er Juror bei der RTL-Show „Das Supertalent“ und bereits seit 16 Jahren bei „DSDS“.

Tickets für das Konzert in Neu-Ulm gibt seit Montag, 30. September, 12 Uhr. Erhältlich sind diese auf www.myticket.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 01806/777111 (kostenpflichtig). Eine Karte zu Bohlens „Mega Tournee“ kostet zwischen 69,13 und 82,93 Euro.