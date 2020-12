Dieser Azubi von Gold Ochsen glänzt mit einer Top-Leistung

Die wie immer im Spätherbst bekannt gegebenen Abschlussergebnisse der IHK Ulm lösten bei der Brauerei Gold Ochsen in diesem Jahr ganz besondere Freude aus. Denn Niklas Schramm, der 2017 seine Ausbildung zum Brauer und Mälzer beim Ulmer Traditionsunternehmen begonnen hatte, überzeugte nicht nur mit der hervorragenden Abschlussnote 1,3. Darüber hinaus führt er mit diesem Resultat auch die baden-württembergische Bestenliste des Brauernachwuchses für das Jahr 2020 an.

„Wir sind alle sehr begeistert von der Leistung und gratulieren Niklas Schramm aufs Herzlichste zu diesem tollen Abschluss. Es ist schön zu sehen, dass sich der hohe Qualitätsanspruch, der für Gold Ochsen seit jeher gilt, auch auf diese Weise niederschlägt. Schließlich lässt sich nur mit einer guten Braumannschaft ausgezeichnetes Bier herstellen“, so Ulrike Freund, Geschäftsführerin der Brauerei Gold Ochsen. Für sie unterstreicht dieses Ergebnis nicht zuletzt die wichtige Rolle, die der Ausbildungsbetrieb in den eigenen Reihen spielt.

Azubi wird übernommen

„Bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen legen wir sowohl auf die fachliche als auch soziale Kompetenz extrem viel Wert. Daher werden wir natürlich weiterhin daran festhalten, selbst auszubilden“, betont Ulrike Freund. Wie zahlreiche Auszubildende vor ihm ist Niklas Schramm direkt nach dem Abschluss von der Brauerei Gold Ochsen übernommen worden.

Den schulischen Teil der dreijährigen Ausbildung absolvierte Niklas Schramm an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Ulm. Diese zählt in Deutschland zu den bekanntesten Ausbildungsstätten für das Brauwesen und lockt jedes Jahr zahlreiche Neuanwärter in diesem Berufsfeld in die Donaustadt.

Gut aufgestellt

Im Zusammenspiel mit den Praxisphasen im Ausbildungsbetrieb wird umfassendes Wissen zum Brauprozess vermittelt. Hierfür finden Auszubildende bei Gold Ochsen ideale Bedingungen, wie Produktionsleiter Bernhard Frey, der den Werdegang von Niklas Schramm auf Seiten von Gold Ochsen begleitet hat, berichtet: „Im Hinblick auf fachliche Kompetenz und technologische Rahmenbedingungen sind wir sehr gut aufgestellt. Bei Weitem nicht jeder mittelständische Betrieb verfügt beispielsweise über eine so große Abteilung für Qualitätssicherung oder die moderne Technik, die bei uns zum Einsatz kommt. Zudem achten wir sehr darauf, dass unsere Azubis weitreichende Einblicke gewinnen. Dazu gehören unter anderem die Begleitung unserer Experten für Schanktechnik oder ein mehrwöchiger Praxiseinsatz in einer Mälzerei unserer Lieferanten. Auf diese Weise können die Lehrlinge alles was für eine Prüfung relevant ist am eigenen Leib kennenlernen – und zudem Wissen sammeln, das vielleicht nicht explizit in Büchern steht.“