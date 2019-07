Diese Wirte sind beim Ulmer Weinfest 2019 vertreten

Bald ist es wieder soweit: Das 13. Ulmer Weinfest startet. Vom 7. bis zum 24. August können sich die Besucher auf über 70 verschiedene Weine und Feinkost aus Europa und Übersee freuen.

Unter der Woche geht das Fest auf dem südlichen Münsterplatz von 17 bis 23 Uhr, am Samstag und Sonntag ist der Besuch bereits ab 11 Uhr möglich.

Welche Wirte in diesem Jahr dabei sind und ob bereits Reservierungen möglich sind, lesen Sie hier.

Weinfest Ulm 2019: Diese Wirte sind dabei

In diesem Jahr präsentieren drei verschiedene Gastwirte ihre erlesenen Weine auf dem Ulmer Weinfest. Jeder hat dabei ein individuelles Angebot an Speisen und Getränken. Diese Wirte sind dabei:

Oliver Loser : „Alpenländisches – made in Schwaben.“ Angebot: Wein sowie warme und kalte Spezialitäten aus Südtirol, Österreich und Deutschland

: „Alpenländisches – made in Schwaben.“ Angebot: Wein sowie warme und kalte Spezialitäten aus Südtirol, Österreich und Deutschland Michael Speiser : „La dolce vita trifft auf Spanien. Olé.“ Angebot: italienische und spanische Weine, Tapas, Pizza

: „La dolce vita trifft auf Spanien. Olé.“ Angebot: italienische und spanische Weine, Tapas, Pizza Michael Freudenberg: „Flammkuchen seit eh und je.“ Angebot: französische, deutsche und internationale Weine, Flammkuchen und französische Küche

Citymanager Henning Krone und die drei Weinfestwirte Michael Freudenberg, Michael Speiser und Oliver Loser (von links). (Foto: Archiv / Horst Hörger)

Die drei Wirte bieten ihren Gästen auch einige besondere Events und Angebote. So gibt es beispielsweise am Wochenende bei Michael Freudenberg im „Wilden Mann“ eine After-Weinfest-Party.

Ulmer Weinfest 2019: Reservierungen sind bereits möglich

Reservierungen können vorab über die Website des Ulmer Weinfestes 2019 getätigt werden. Dort kann angegeben werden, in welchem der Länderbereiche und bei welchem Gastwirt die Tischreservierung gewünscht wird. Die Tische können unter der Woche ab 17 Uhr reserviert werden, am Wochenende schon ab 11 Uhr. Die Reservierung auf der Internetseite kann rund um die Uhr getätigt werden.

Auf dem Ulmer Weinfest 2019 wird es aber auch einen Bereich geben, in dem ohne vorherige Reservierung Platz genommen werden darf.

Für Freunde edler Tropfen ist es ein absolutes Muss … und am Freitag ist es wieder soweit: Pünktlich um 17 Uhr startet am südlichen Münsterplatz das 12. Ulmer Weinfest - wenn das Wetter so bleibt wird es sicher traumhaft! Am Mittwoch haben die Veranstalter verraten, was es in diesem Jahr Besonderes gibt.