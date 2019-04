Diese Männer sollen einen 39-Jährigen ausgeraubt haben

Zwei Männer stehen im Verdacht, einem 39-Jährigen Anfang Februar dieses Jahres in Ulm den Geldbeutel gestohlen zu haben. Am Mittwoch veröffentlicht die Polizei Bilder der mutmaßlichen Täter und erhofft sich so neue Hinweise.

Demnach war der 39-Jähriger am Freitag, 2. Februar, Gast in einem Casino in der Glöcklerstraße in Ulm. Dort lernte er zwei unbekannte Männer kennen. Gemeinsam verließen die drei Männer gegen 23.30 Uhr das Casino und liefen zum Ulmer Hauptbahnhof. Von dort aus nahmen sie ein Taxi. Das brachte sie in die Ulmer Weststadt.

Ungefähr zwischen 0 und 1 Uhr stiegen die Männer nach Angaben der Polizei in der Wagnerstraße, Höhe Blücherstraße, aus. Die zwei Unbekannten baten den 39-Jährigen noch um Geld.

Geldbeutel wird unvermittelt entrissen

Diesem Wunsch sei der Mann nachgekommen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Er holte seine Geldbörse aus einer Hosentasche. Unvermittelt entriss ihm dann einer der Täter den Geldbeutel. Die beiden Unbekannten flüchteten.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Er soll Anfang Februar dabei gewesen sein, wie ein Geldbeutel gestohlen wurde. (Foto: Polizei)

Die Polizei fahndete nach den Tätern. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Bislang aber ohne Erfolg. Wie viel Geld sich in der Geldbörse befand, teilen die Behörden nicht mit.

Männer sprachen sehr gut deutsch und türkisch

Die beiden Unbekannten sollen zwischen 18 und 21 Jahre alt und etwa 172 bis 175 Meter groß gewesen sein. Beide hatten dunkle Haare. Einer der Männer trug laut Polizei einen dunklen Kapuzenpulli mit der Aufschrift Compton. Der zweite Mann trug ein weißes Nike Oberteil mit schwarzen Streifen. Beide Männer sprachen sehr gut deutsch und türkisch.

Im Rahmen der Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Lichtbilder der Täter gesichert. Durch die Veröffentlichung der Bilder erhoffen sich die Ermittlungsbehörden weitere Hinweise auf die Täter.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die Personen auf den Bildern?

Wer kennt die Personen zu denen die Beschreibung passt?

Wem sind die Männer am Abend des 2. Februar in der Glöcklerstraße aufgefallen?

Wer hat die Personen am 3. Februar in der Wagnerstraße gesehen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.