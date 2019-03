Diese Familie ist der 10 Millionste Besucher im „Bad Blau“

Am Freitag um 13.52 Uhr war es soweit: Der 10 Millionste Besucher im „Bad Blau“ in Blaustein ist eine ganze Familie mit sechs Personen geworden. Das teilt das Freizeitbad mit.

Familie Schühlein mit Papa Frank, Mama Julia und den vier Töchtern Lena, Emma, Isabelle und Amelie wohnen in Esslingen, verbringen aber die Ferien und viele Wochenenden in ihrem Ferienhaus in Westerheim. Seit Jahren besuchen sie regelmäßig auch das Bad Blau in Blaustein.

Wir sind ein Familienbad. Es ist schön, dass Familie Schühlein sich stellvertretend für alle Familien freuen darf. Geschäftsführer Jürgen Stübler

Die Familie darf jetzt über ein ganzes Jahr lang kostenlos in Bad Blau zum Baden gehen. „Da springt sicher das eine oder andere Eis mehr heraus“, so hofft das Bad in einer Mitteilung.

Blausteins Bürgermeister Thomas Kayser und Geschäftsführer Jürgen Stübler freut es, dass es eine Familie getroffen hat. „Wir sind ein Familienbad. Es ist schön, dass Familie Schühlein sich stellvertretend für alle Familien freuen darf“, so Geschäftsführer Stübler. Doch auch die anderen Gäste gingen nicht leer aus. Das Bad Blau, das in diesem Jahr auch 30. Geburtstag feiert, lies für jeden Badegast eine Stunde kostenloses Baden springen.

