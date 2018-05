Diebstahl von Einstein-Männchen aufgeflogen

Ein 33-Jähriger hat in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht, ein Einstein-Männchen zu klauen. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, ist der Versuch allerdings gescheitert. Beamte konnte den Diebstahl verhindern.

Demnach war der Mann kurz nach 1.30 Uhr einer Polizeistreife in der Ulmer Innenstadt ein Mann aufgefallen, der sich zunächst am Kornhausplatz aufhielt. Als er den Streifenwagen sah, rannte der Mann sofort weg.

Männchen unterm Arm

Die Polizisten hatten ihn nach eigenen Angaben aber schnell eingeholt, um den Grund für die Flucht herauszufinden. Der lag aber wohl nicht darin, dass der 33-Jährige betrunken war. Vielmehr trug er ein Einstein-Männchen unterm Arm.

Das Männchen ist Teil einer Kunstaktion in der Ulmer Innenstadt. Hundert dieser Figuren sind dazu in Ulm aufgestellt. Dem 33-Jährigen gelang es in einem günstigen Moment, unbemerkt eine der Figuren mitzunehmen. Jetzt ist er sie wieder los. Den 33-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.