Diebstahl teurer Parfums scheitert

Parfums im Wert von weit über 1000 Euro wollte ein Duo am Dienstag in einem Ulmer Geschäft stehlen. Daraus wurde nichts, ein Detektiv hielt einen der Täter samt dessen Diebestasche fest. Der Komplize entkam zunächst. Gegen den 31-Jährigen ermittelt das Polizeirevier Ulm-West wegen räuberischen Diebstahls, weil er sich heftig gegen die Festnahme durch den Detektiv wehrte. Zahlreiche Parfums hatte der Mann in seiner Tasche zusammengerafft. Sie war präpariert, um die Alarmanlage zu unterlaufen. Gegen die Aufmerksamkeit des Detektivs half das freilich nichts. Den Mann aus dem Alb-Donau-Kreis erwartet eine Strafanzeige, das Diebesgut stellten die Ermittler sicher. Nach dem Komplizen fahndete die Polizei bislang vergeblich.