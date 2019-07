Diebstahl in mehreren besonders schweren Fällen: 34-Jähriger am Hauptbahnhof festgenommen

Zivile Fahndungsbeamte der Bundespolizei haben am Montagmorgen gegen 9 Uhr einen 34-jährigen Mann am Hauptbahnhof in Ulm festgenommen.

Die Identität des deutschen Staatsangehörigen sollte zuvor im Rahmen einer Personenkontrolle durch die Polizeibeamten überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der wohnsitzlose Mann durch die Staatsanwaltschaft Ulm mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen mehreren Fällen des besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht wurde.

Der 34-Jährige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Ulm vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Die Bundespolizisten brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.