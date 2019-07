Diebe stehlen Andenken an Ulms Kultwirt „Capo“ von seinem Grab

Unbekannte Diebe haben vom Grab des im vergangenen Jahr verstorbenen Ulmer Kultwirtes Dieter Zauner („Capo“) ein Andenken, eine Kette mit einem Bullenkopf, gestohlen. Auf der Facebook-Seite, die wie Zauners Kneipe „Capos Größenwahn“ heißt, wird der Diebstahl auf dem Söflinger Friedhof scharf verurteilt.

Offensichtlich hatten Freunde des Verstorbenen bei einem Besuch am ersten Todestag Zauners, dem 10. Juli, die Kette noch gesehen. Am Mittwoch dieser Woche war das Schmuckstück dann verschwunden.

Zauner hatte zum Jahreswechsel 2017/18 sein Unternehmen an seine Mitarbeiterin Selly Stegmann verkauft, die die Kneipe in seinem Namen weiterführt. Schon damals war der Ulmer Legende anzusehen, dass es ihm nicht gut ging. Zweimal schon hatte der 72-Jährige bis dahin den Krebs besiegt, an dessen Folgen er im Juli 2018 starb.