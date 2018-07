Diebe mit viel Ausdauer

Ausdauer zeigten drei bislang unbekannte Täter, die in der Nacht zum Freitag in Amstetten aus einem BMW eine Hochdruckpumpe im Wert von 1000 Euro entwenden wollten. Die Drei brachen das auf einem Ausstellungshof stehende Fahrzeug auf, entriegelten die Motorhaube und begannen mit der Arbeit. Nach diversen Vorarbeiten wollten sie die Pumpe ausbauen, was ihnen offensichtlich nicht gelang. Nach mehr als zwei Stunden ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 1.000 Euro. (ulm-news)