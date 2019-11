Diebe laden Laster ab

Palettenweise Parfum haben Diebe am Samstag in Ulm von einem Lastwagen gestohlen. Der Fahrer hatte seinen Sattelzug gegen Mitternacht im Franzenhauserweg geparkt. Dort legte er seine Pause ein. Als der Mann gegen 7 Uhr aufwachte, bemerkte er, dass an der Ladung etwas nicht stimmt.

Schnell stellte er fest, dass innerhalb der letzten sieben Stunden Unbekannte insgesamt neun Paletten mit Parfum gestohlen haben. Die Polizei ermittelt jetzt um festzustellen, wer für die Tat verantwortlich ist. Dabei hoffen die Ermittler auch auf Hinweise von Zeugen, zumal sie davon ausgehen, dass die Täter eine gewisse Zeit für den Abtransport der Ware benötigten und mit einem anderen größeren Fahrzeug da gewesen sein müssen. Wer am Samstag zwischen Mitternacht und 7 Uhr im Franzenhauserweg etwas Verdächtiges gesehen hat wird gebeten, sich bei der Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefon: 0731/1880 zu melden.