Auf Wertsachen in Autos haben es in der Nacht zum Sonntag in Amstetten und Ulm Diebe abgesehen.

In Amstetten knackten die Unbekannten gleich zwei Autos, die in der Hofstetter Straße parkten. In einem Auto fanden sie wohl nichts, aus dem anderen nahmen sie das Navigationsgerät mit. Die Täter stahlen offenbar auch ein paar Sportschuhe, das vor der Haustür stand.

In derselben Nacht brachen Diebe in Ulm einen Klein-Lkw in der Einsteinstraße auf. Aus dem Fahrzeug stahlen sie drei Kettensägen. Ob sie sonst noch etwas mitnahmen, steht bislang nicht fest.

In allen Fällen sicherte die Polizei (Telefon 0731/1880) die Spuren und ermittelt, um den Dieben auf die Schliche zu kommen.