Diebe beschädigen Dorfbrunnen und entwenden Bronzeskulptur

Einen Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Kirchberg an der Iller angerichtet.

Am Dorfbrunnen in der Marktstraße wurde eine kugelförmige Bronzeskulptur abgebrochen und entwendet. Der Polizeiposten Ochsenhausen (Tel.: 07352/202050) sucht Hinweise, insbesondere zu vier jungen Männern, die sich um kurz nach Mitternacht in der Nähe aufgehalten hatten und anschließend in Richtung Gutenzeller Straße gegangen sind.