Dieb schlägt beim SV Jungingen während Testspiel zu

Bislang unbekannte Diebe haben am Sonntag während eines Fußball-Testspiels des SV Jungingen gegen den FC Birumut Ulm Geld aus den Umkleidekabinen gestohlen. Jetzt hoffen Verein und Polizei auf Hinweise.

Demnach traten am Sonntagnachmittag die beiden Teams auf dem Sportplatz am Lindenweg in Ulm-Jungingen gegeneinander an. Zuvor hatten sie sich in den Umkleiden umgezogen. Dort ließen sie auch ihre Wertsachen zurück.

Zwischen 14 Uhr und 17 gelangten dann die Diebe in die Kabinen. Sie durchsuchten die Kleidung nach den Wertsachen. Mit dem gefundenen Geld flüchteten die Unbekannten. Nach Angaben des SV Jungingen soll es sich um einen hohen dreistelligen Geldbetrag handeln.

Die Ulmer Polizei (Telefon 0731/1880) ermittelt jetzt und sucht die Diebe. Der SV Jungingen hat bei Facebook einen Hilferuf gestartet: Falls jemand etwas beobachtet habe oder rund um das Sportvereinszentrum verdächtigte Personen gesehen habe, dürfe sich auch bei ihnen melden, heißt es dort.

Die Ermittler empfehlen, zum Sport möglichst wenig Geld und sonst keine Wertsachen mitzunehmen.

