Dieb montiert Autoräder samt Bremsen ab

Ein bislang noch unbekannter Dieb hat am Wochenende die Reifen samt Teile der Bremsen an einem Auto abmontiert, das auf dem Gelände einer Firma in der Blaubeurer Straße in Ulm stand. Der Schaden gehe nach Auskunft der Firma in die Tausende, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach schlich der Dieb am Wochenende auf das Gelände. Die Polizei (Telefonnummer: 0731/1880) ermittelt jetzt und sucht den Dieb. Der dürfte nach Polizeiangaben mit einem Fahrzeug am Tatort gewesen sein, um die Beute wegzubringen.