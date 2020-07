Dieb greift durch Autofenster und stiehlt Geldbeutel

Ein unbekannter Dieb hat am Mittwoch in Ulm einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter deshalb leichtes Spiel gehabt, weil der Kurierfahrer seinen Citroen in der Frauenstraße kurz vor 10.30 Uhr abstellte und zwar das Auto verschlossen hatte, nicht aber das Fenster. Durch dieses verschaffte sich der Dieb wohl Zugang.

Jetzt ermittelt die Polizei

Als der Fahrer wenige Minuten später zurückkam, war sein Geldbeutel weg. Die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880) ermittelt jetzt gegen Unbekannt. Die Polizei mahnt: Wertsachen sollten nicht im Auto zurückgelassen werden. Auch wenn man sich nur kurz vom Auto entferne, sollten Fenster, Türen und Schiebedach geschlossen werden.