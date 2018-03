Dieb beißt Detektiv in die Hand

Ein Ladendetektiv ist am Freitagabend in der Ulmer Frauenstraße von einem Dieb gebissen worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Demnach wurde der Dieb am Freitag nach 18 Uhr in der Frauenstraße vom Ladendetektiv beobachtet. Er hatte Lebensmittel in seine Umhängetasche gesteckt. Nachdem er vom Detektiv angesprochen wurde, wollte er abhauen. Er biss dem Detektiv, der ihn festhielt, in die Hand. Doch der ließ nicht locker und übergab den 54-Jährigen der Polizei.