Die Ulmer Basketballer sind wieder im Training

Bis zum Saisonstart der Ulmer Basketballer am 28. September gegen Bayern München ist es zwar noch über einen Monat hin, Zeit, mit der Vorbereitung zu starten, ist es aber allemal. Deshalb hat Trainer Thorsten Leibenath am Mittwoch seine Spieler nach Ulm zitiert, um offiziell mit dem Training zu beginnen. Zunächst standen nur Laufeinheiten auf dem Plan, am Donnerstagvormittag wird das erste Teamtraining abgehalten. Für Ratiopharm Ulm beginnt damit eine lange und intensive Vorbereitung mit einigen Testspielen, von denen der Großteil aber nicht öffentlich ist. Den Fans wird am Samstag, 25. August, die Mannschaft im Ulmer Blautalcenter erstmals präsentiert. Beginn ist um 13 Uhr. Vom 31. August bis 5. September weilt die Mannschaft dann im Trainingslager im italienischen Bormio, wo sie Testspiele gegen Turin (2. September) und Galatasaray Istanbul (5. September) absolvieren wird. Nach der traditionellen Tip-Off-Gala am 17. September wird es langsam ernst. Es folgt ein öffentliches Testspiel gegen Crailsheim am 19. September und zwei nicht öffentliche Tests am 21. und 22. September. Der Verein weist darauf hin, dass es Terminverschiebungen geben kann.