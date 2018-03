Die Tabelle muss aus den Köpfen

Noch vier Spiele in der Hauptrunde der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA und drei Siege Rückstand auf das rettende Ufer: Nur ein sportliches Wunder rettet die Mannschaft der Orange Academy Ulm vor dem Abstieg. Trainer Danny Jansson sagte deshalb vor dem Spiel in Kirchheim am Samstag, 10. März (Beginn: 19.30 Uhr): „Es ist wichtig, dass wir fokussiert bleiben und nicht jeden Moment an unsere Position in der Tabelle denken.“ Einen ihrer erst fünf Siege in dieser Saison feierte die Academy immerhin in der Hinrunde mit 85:79 gegen den württembergischen Rivalen. Es dürfte allerdings schwierig sein, unter der Teck nachzulegen.