Die „Spatzen“ erteilen dem Gegner im Topspiel eine Lehrstunde

Sie hatten sich auf einen harten Kampf eingestellt. Auf ein Spiel, in dem jeder über 90 Minuten an seine Grenzen gehen muss. Am Ende war der 3:0-Sieg des SSV Ulm 1846 beim TSV Steinbach Haiger im Spitzenspiel der Regionalliga Südwest aber nicht einmal annähernd gefährdet. Zu souverän, zu entschlossen trat der Tabellenführer auf und erteilte den bis dato zu Hause ungeschlagenen Mittelhessen eine beeindruckende Lehrstunde. Ulms Trainer Thomas Wörle sagte: „Ich bin stolz auf die Mannschaft und überglücklich, dass wir als Sieger vom Platz gegangen sind. Wir haben in den ersten 20 Minuten die Gunst der Stunde genutzt.“

Es waren sogar deutlich weniger als 20. Die Ulmer benötigten an diesem Samstagnachmittag nur sieben magische Minuten. Steinbachs Coach Adrian Alipour meinte: „Ich will die wirklich sehr gute Leistung der Ulmer nicht schmälern, aber wir haben sie förmlich zum Toreschießen eingeladen.“ Jedes der drei Gegentore sei eigentlich mit einfachen Mitteln zu verteidigen gewesen. Zum Beispiel der Treffer zum 1:0 in der 14. Minute. Nach einer Ecke von Robin Heußer stand Phil Harres ziemlich unbedrängt vor dem Tor und drückte den Ball mit dem Kopf über die Linie. Fünf Minuten später legte der SSV nach: Nach einem Ballgewinn schalteten die Spatzen schnell um. In wenigen Sekunden war der Ball vom eigenen Strafraum vor dem Tor des Gegners angelangt, dort schloss Nicolas Jann den Angriff ab. Sein Schuss zum 2:0 wurde noch abgefälscht. Die Gäste legten eine Effektivität an den Tag, die bislang oft vermisst worden war. Bereits der nächste Angriff brachte mit dem 3:0 durch Robin Heußer (21.) schon die Vorentscheidung. „Mit diesen drei frühen Toren haben wir eine gute Basis gelegt“, sagte Wörle. Spätestens nach der Roten Karte für Steinbachs Ivan Mihaljevic kurz vor der Pause war die Partie eine klare Sache. Der Verteidiger hatte Ulms Stürmer Harres auf dem Weg zum 4:0 als letzter Mann regelwidrig gestoppt.

In der zweiten Hälfte spielte sich das Geschehen weitgehend auf der Steinbacher Seite ab. Der Tabellenführer ließ die Hausherren gar nicht erst zur Entfaltung kommen. Die größten Möglichkeiten für die Spatzen hatten Lukas Kiefer und der inzwischen eingewechselte Anton Fink, beide verfehlten aber das gegnerische Tor. Wörle sagte abschließend: „Wir haben das sehr klar, sehr konzentriert zu Ende gespielt, ohne dabei massiv zu glänzen.“