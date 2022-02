Die Sparkasse benötigt offenbar nicht mehr so viel Platz, wie der Sitz am Neu-Ulmer Donauufer bietet. Nun soll vermietet werden. Kein Einzelfall: In der Umgebung stehen mehrere Büros leer.

Unbegrenzt freie Inhalte genießen Als registrierter Nutzer lesen Sie monatlich 3 PLUS-Inhalte und alle freien Inhalte kostenlos. Sie haben noch keinen Account?

Hier registrieren Anmelden Anmelden E-Mail Passwort Anmelden Passwort vergessen?