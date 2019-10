Die regionale Wirtschaft verliert an Fahrt

Handelskonflikte, Brexit und weitere politische Unsicherheiten machen der regionalen Wirtschaft zu schaffen. Die Stimmung gibt im Herbst daher weiter nach. Dennoch bleibt die Verfassung der Betriebe ordentlich. Von einer tiefgreifenden Krise kann derzeit somit nicht gesprochen werden.

Die regionale Wirtschaft verliert im Herbst weiter an Fahrt. Der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China, das Hin und Her beim EU-Austritt Großbritanniens und weitere politische Unsicherheiten hinterlassen somit Spuren. In der Folge gibt der IHK-Konjunkturklimaindex, welcher ein gemeinsames Maß für die Lageurteile und die Erwartungen darstellt, um zehn Punkte nach und steht nun bei 115 Zählern. Bereits im Frühjahr war ein ähnlicher Rückgang zu verzeichnen. Dennoch liegt der Wert auch jetzt noch über dem langfristigen Durchschnitt. „Mit anhaltendem politischem Gegenwind steigt natürlich die Verunsicherung bei den Betrieben. Gerade deswegen sind wir gut beraten, die nun zwar schwächeren, aber immer noch ordentlichen Konjunkturdaten nicht schlechter zu reden als sie sind. Denn sonst können wir schnell in eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale geraten“, rät IHK-Präsident Jan Stefan Roell angesichts der aktuellen Ergebnisse zur IHK-Konjunkturumfrage.

Das beim IHK-Konjunkturklimaindex gezeichnete Bild findet sich auch bei zahlreichen Einzelindikatoren wider. So gibt der Indikator für die aktuelle Geschäftslage vor dem Hintergrund etwas schwächerer Umsatzzahlen erneut nach (minus sieben Punkte). Schlecht geht es aber auch im Herbst lediglich neun Prozent der Unternehmen.

Gut die Hälfte vermeldet hingegen eine gute Geschäftslage, weitere 41 Prozent zumindest eine befriedigende. Hinzu kommt eine nach wie vor ordentliche Ertragssituation. Bei den Geschäftserwartungen hinterlassen die Entwicklungen der letzten Monate hingegen deutlichere Spuren. Der Ausblick ist spürbar eingetrübt und dreht sogar in den negativen Bereich. Auch wenn das Gros der Unternehmen von einer Weiterentwicklung auf dem nun etwas niedrigeren Niveau ausgeht - die Pessimisten überwiegen nach langer Zeit wieder gegenüber den Optimisten.

Bestärkt wird diese Zurückhaltung dabei durch eine negative Tendenz beim Auftragseingang. Zudem sind die Exporterwartungen in allen Weltregionen rückläufig. Insofern verwundert es nicht, dass in einer Abschwächung der Inlandsnachfrage derzeit das Risiko Nummer eins für die weitere Entwicklung gesehen wird. Denn die Binnenwirtschaft erweist sich im Herbst 2019 einmal mehr als stützendes Element.

Beschäftigungsniveau halten

Zwar werden die Unternehmen bei ihren Beschäftigungsplänen vorsichtiger. Dennoch wollen gut drei von vier Unternehmen das gegenwärtige Beschäftigungsniveau mindestens halten. Vor dem Hintergrund einer September–Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent und immer noch fast 5500 gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Stellen bei der Arbeitsagentur befindet sich der regionale Arbeitsmarkt somit weiterhin in guter Verfassung.

Auch von der investiven Seite kommen Impulse. Denn 45 Prozent der Betriebe planen ihr gegenwärtig ordentliches Investitionsniveau zu halten. Rund ein Viertel beabsichtigt sogar höhere Ausgaben für Inlandsinvestitionen. Hinzu kommt, dass auch die Investitionsmotive keine typischen Rezessionsausprägungen aufweisen. So verlieren Investitionen zum Zwecke der Rationalisierung sogar an Bedeutung. Innovationsvorhaben werden hingegen verstärkt forciert. „Wichtig ist nun, den vielen Unwägbarkeiten auch von politischer Seite positive Signale entgegenzusetzen. Die Betriebe brauchen bezahlbare Energie, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, einen schnelleren, auch digitalen Infrastrukturausbau und ein wettbewerbsfähiges Steuersystem. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, diese Punkte mit Hochdruck anzugehen“, appelliert Roell an Berlin.

Industrie verliert an Zugkraft

Die exportorientierte Industrie bekommt den weltwirtschaftlichen Gegenwind in besonderem Maße zu spüren. Dies war bereits im Frühjahr an merklich reduzierten Lageeinschätzungen ablesbar. Und diese Situation hält an. Zu beachten ist dabei allerdings, dass diesem Rückgang ein sehr hohes Ausgangsniveau zugrunde lag. Die Mehrheit der produzierenden Unternehmen ist somit auch jetzt noch mit der Geschäftslage zufrieden. Lediglich elf Prozent geht es schlecht. Anders als vor vier Monaten, blickt die Branche nun aber deutlich skeptischer in die Zukunft. Die Tendenz beim Auftragseingang fällt verhaltener aus und es werden weniger Umsätze im In- und Ausland erwartet. Auch die Personalpläne werden zurückgeschraubt. Die Investitionsbereitschaft bleibt moderat. Beim Blick auf die einzelnen Industriesegmente zeigt sich kein einheitliches Bild. Während die Investitionsgüterindustrie auf nach wie vor beachtlichem Niveau eine Seitwärtsbewegung vollzogen hat, mussten die Vorleistungsgüterproduzenten etwas Federn lassen. Demgegenüber fallen die Lageurteile der Konsumgüterindustrie wieder besser aus und ziehen mit denen der Vorleistungsgüterindustrie gleich. Zudem überwiegen mit Blick auf die kommenden zwölf Monate lediglich bei den Konsumgüterproduzenten noch leicht die zuversichtlichen Stimmen. Groß- und Einzelhandel mit gemischten Gefühlen

Im Großhandel schaltet der Konjunkturmotor einen Gang zurück. Die Einschätzungen zur aktuellen Geschäftslage geben spürbar nach. Dies ist jedoch vor allem auf eine Verlagerung von guten zu befriedigenden Lageurteilen zurückzuführen. Denn schlecht geht es nach wie vor lediglich sieben Prozent der Großhändler. Besonders rund läuft es derzeit für den konsumnahen Großhandel. Der produktionsverbindende Großhandel muss aufgrund der gesunkenen Nachfrage seiner Industriekunden hingegen Abstriche machen. Beim Ausblick sind die Großhändler insgesamt vorsichtiger. Auch Investitions- und Personalpläne fallen moderater aus.

Im Einzelhandel laufen die Geschäfte trotz guter Rahmenbedingungen für den Konsum weniger gut als im Großhandel. Hier machen sich Konsumverlagerungen in andere Bereiche bemerkbar. Anbieter von Saisonware (z.B. Mode, Schuhe, Sport) bekommen zudem den Druck aus dem Internet zu spüren. Insgesamt zeigen sich somit deutliche Unterschiede zwischen den Warensegmenten.

Dennoch vermeldet immerhin ein Drittel der Einzelhändler eine gute Geschäftslage. Weitere 53 Prozent bezeichnen diese zumindest als befriedigend. Und auch beim Blick nach vorne gibt es einige positive Stimmen. Der Großteil der Einzelhändler rechnet allerdings mit einer Entwicklung der Geschäfte auf dem gegenwärtigen Niveau.

Dienstleistern geht es gut

Dienstleistungsbranche bleibt in guter Verfassung Die Dienstleister stehen im Herbst weiterhin gut da. Zwar werden auch hier die Wachstumsimpulse kleiner, schlecht läuft es deswegen aber noch lange nicht. Jedes zweite Serviceunternehmen ist mit seiner Geschäftslage zufrieden. Dies macht sich auch in einer soliden Ertragslage bemerkbar. Und auch die Tendenz beim Auftragsvolumen bleibt ordentlich. Die zahlreichen Unsicherheitsfaktoren lassen die Dienstleister dennoch mit weniger Zuversicht in die Zukunft blicken. Das Investitionsklima gibt nach. An den Beschäftigungsplänen soll jedoch festgehalten werden. Innerhalb der Dienstleistungsbranche ist es um die unternehmensnahen Dienstleister und das Verkehrsgewerbe weiter gut bestellt. Wenngleich beide Servicesparten gewisse Bremsspuren zu verzeichnen haben, ist die Lage als zufriedenst llend einzustufen.

Gerade das Verkehrsgewerbe schraubt seine Erwartungen allerdings nach unten. Etwas zurückhaltender zeigt sich das Hotel- und Gaststättengewerbe. Insgesamt bleibt die Stimmung aber auch in dieser Servicesparte ordentlich. Im Kreditgewerbe überwiegen befriedigende Lageurteile. Das Kreditgeschäft läuft recht gut. Niedrigzinsen und Regulatorik machen aber zu schaffen und drücken auf die Erträge.