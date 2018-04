Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen ist am Dienstagnachmittag in Neu-Ulm eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände der Baustelle Südstadtbogen entdeckt worden. Am frühen Dienstagabend informierten die Stadt Neu-Ulm und die Sicherheitsbehörden über die Evakuierung und die anschließende Entschärfung.