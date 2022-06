Die Natur als Ideengeberin

Der Kunstverein Ulm zeigt vom 19. Juni bis 10. Juli unter dem Titel „natürlich Natur“ im Schuhhaussaal Werke von 21 seiner Künstler-Mitglieder. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 19. Juni, um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In der aktuellen Ausstellung Arbeiten präsentieren 21 Künstlerinnen und Künstler ihre Interpretation der Symbiose von Kunst und Natur. Egal ob Malerei, Architektur oder digitale Kunst – die Natur war und ist als Ideengeberin stets die Konstante, schreibt der Kunstverein in einer Ankündigung. Vielfältige Naturphänomene werden in Fotografie, Malerei, Installation oder Skulptur mal verfremdet mal naturgetreu interpretiert. Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler sind: Myrah Adams, Bertram Bartl, Martha Bilger, Alfred Bradler, Eka Bradler, Gerhard Braun, Peter Degendorf, Rodica Enck-Radana, Dorothea Grathwohl, Lene Rose Gruner, Johanna Hoffmeister, Norbert Klaus, Sylvia Rösch-Jarosch, Lothar Seruset, Elke Traue, Peter Uhl, Christiane Wehner-Suchanek, Margraf Wilfried, Barbara Willar, Heidemarie Ziebandt und Heinz Zimmermann.

Die Ausstellung wurde weder juriert noch kuratiert. Der Kunstverein Ulm im Schuhhaussaal ist mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.