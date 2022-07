Die Nacht der 1000 Lichter

Gut besucht war wieder die Lichterserenade in Ulm am Samstagabend. Besuchende meinen sogar: zu gut. Denn arg dicht gedrängt standen die Menschen an den Ufern in Ulm und Neu-Ulm, um das Spektakel mitzuerleben. Es wurde von der Gesellschaft der Donaufreunde organisiert und fand traditionell am Samstag vor Schwörmontag statt.

12 000 Kerzen tauchten die Donau in eine schillernde Farbwelt - romantische Stimmung gepaart mit einen Aha-Effekt. Während des Schauspiels wurde mehrmals ein Feuerwerk vom Wasser aus gezündet.