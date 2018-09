Die Minimalisten von der Donau

Info DFB-Pokal: Das Zweitrundenspiel des SSV Ulm im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf hat einen Termin. Es wird am Dienstag, 30 Oktober, um 18.30 Uhr im Donaustadion angepfiffen. Tickets gibt es für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer am kommenden Dienstag, 18. September (16 bis 19 Uhr), Mittwoch, 19. September (10 bis 13 Uhr) und am Donnerstag, 20. September (15 bis 18 Uhr) in der Geschäftsstelle am Donaustadion. Ab Montag, 23. September, startet der freie Online-Verkauf unter

www.ssv-ulm.reservix.de. (gioe)