Die Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben bei der SG Ulm & Wiblingen mit 30:26 gewonnen. Bester Schütze war dabei Kapitän Martin Westerholt mit sieben Treffern

Die Herren I der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben dank eines 30:26-Auswärtssieges bei der SG Ulm & Wiblingen vorerst die Tabellenführung in der Handball-Bezirksliga übernommen. Dabei profitierte die Häfler Spielgemeinschaft allerdings auch von den Patzern der Konkurrenz - namentlich den Reserveteams aus Bad Saulgau und Biberach.

Denn während der bisherige Spitzenreiter TSV Bad Saulgau II beim neuen Tabellenzweiten HC Lustenau mit 33:35 unterlag, verlor auch die „Zweite“ aus Biberach am Sonntagnachmittag bei der HSG Langenau-Elchingen mit 29:32, sodass die HSG FF als neuer Tabellenführer nicht nur den Samstagabend genossen haben dürfte, sondern dieses Gefühl somit nun auch in die Fasnetspause mitnehmen darf. Rein ins Spiel: In diesem entwickelte sich zu Beginn eine ausgeglichene Partie zum 2:2-Zwischenstand in der vierten Minute.

Mit zunehmender Spieldauer wurden HSG-Kapitän Martin Westerholt, der am Ende mit sieben Toren der treffsicherste Schütze seiner Mannschaft sein sollte, und Co. stärker und wussten in der Wiblinger Tannenplatzhalle mit einer stabilen Abwehr und recht hohem Tempo im Angriff zu überzeugen - 7:3 (12.). Doch die Hausherren ließen sich nicht abschütteln, nahmen Stefan Dohrn in Manndeckung und brachen so den Rhythmus des Kontrahenten vom Bodensee etwas. Doch in der Schlussphase bekam Friedrichshafen-Fischbach wieder Oberwasser, minimierte die Fehlerquote und ging mit einem 14:11-Vorsprung in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel wusste insbesondere auch Klaus Schmidt nach mehrwöchiger Verletzungspause zu überzeugen. Sechs Treffer sollte der Rückkehrer erzielen, davon vier Tore von der Siebenmeterlinie bei vier Versuchen. So erstickte die Mannschaft von HSG-Coach Rolf Nothelfer jedes Aufbäumen der Hausherren im Keim beziehungsweise hatte in kritischen Phasen, in denen es noch einmal eng wurde – 23:25 (54.) und 25:27 (57.) – stets eine Antwort parat. Mit zwei erfolgreichen Abschlüssen in Serie machten Silas Witzemann und Stefan Dohrn den Sack zum 30:26-Endergebnis zu. Somit geht die HSG FF I als neuer Tabellenführer in die Fasnetspause, bevor es am 10. März gegen Langenau-Elchingen II weitergeht. „Meine Mannschaft hat einen echten Sahnetag erwischt und ist sehr selbstbewusst aufgetreten“, sagte Rolf Nothelfer. „Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt aus der Ruhe bringen lassen. Die Jungs haben einfach eine gute Moral und meistern selbst schwierige Situationen.“