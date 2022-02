„Die Halle“ bietet jetzt Pizza – und eine Kinderecke

Die vier Köche des Ulmer Food-Courts am Heigeleshof haben kurz vor Weihnachten die Reißleine gezogen. Zu wenige Besucher waren der Grund, dass sie „Die Halle“ dicht machen musste. Vor zwei Wochen ging es dann doch wieder los. Die erste Bilanz: positiv.

Eine Wiedereröffnung, keine Neueröffnung

Es ist 12.30 Uhr, viele Ulmer machen gerade Mittag und fast alle Tische in „Die Halle“ sind belegt. Das Publikum ist bunt gemischt, aber doch überwiegend jung. Ein leiser Beat erfüllt den schwach beleuchteten Raum und erzeugt eine ruhige Atmosphäre.

Der hungrige Besucher hat noch immer die Option, nicht nur seinen Hunger zu stillen, sondern er kann auf eine kulinarische Vielfalt zurückgreifen. Eine Wiedereröffnung, keine Neueröffnung – denn die Gastro-Halle hält am alten Konzept fest: vier Köche, vier kulinarische Welten.

Es gibt asiatische, lateinamerikanische, eritreische und italienische Küche zur Auswahl. Letzterer nun ist neu, in Ulm aber durchaus bekannt. Es ist der Pizzabäcker vom Gleis 44, Ahi Gürgen. Laut eigenen Angaben fühlt er sich wohl in dem Team und ist gespannt auf das, was noch alles kommen wird.

DJ legt zu Cocktails auf

Dimitrios Katranis, der Gebäudepächter und Betreiber des Abuelita’s in „Die Halle“, ist sehr zufrieden mit dem Neustart. Es kämen wieder viele Gäste und die multikulturelle Küche komme so gut an, wie auch schon früher. Trotz des Schließungs- und Wiedereröffnungstrubels schaut er positiv in die Zukunft. „Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen werden.“

Nachdem er nun selbst zweifacher Vater ist, gibt es jetzt auch eine Kinderecke, da „es wichtig ist, dass Eltern einen Ort haben, wo sie ihre Kinder mitnehmen können“. Im Gegensatz dazu soll „Die Halle“ an den Wochenenden für all jene einen Platz bieten, die ein bisschen feiern möchten. Fast jeden Samstag „serviert“ ein DJ zu Cocktails bunte Beats.

Der Gebäudepächter ist stolz auf sein gemischtes Publikum und möchte, dass dies so bleibt. Deswegen soll Jung und Alt etwas geboten werden. Katranis verrät, dass noch einige andere Dinge in Planung sind. Man darf also gespannt sein.