Die Folgen des Ukraine-Kriegs: Bei Uzin Utz brechen die Gewinne ein

Die Uzin Utz-Unternehmensgruppe kann ihren Erfolgskurs bislang nur im Umsatz fortschreiben. So beläuft sich der Konzernumsatz im ersten Quartal 2022 auf 116,3 Millionen Euro (104,6 Millionen Euro waren es im Vorjahrsquartal), was einer Steigerung um 11,2 Prozent entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank dagegen deutlich um 28,5 Prozent von 12,0 Millionen Euro auf 8,5 Millionen Euro.

Auch der Aktienkurs ist auf Talfahrt

Auch der Aktienkurs der Uzin Utz AG entwickelte sich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022 rückläufig (-10,8 Prozent). Nach hohen Kursen zu Beginn des Jahres trübte sich Anfang März durch den Ukraine-Krieg das allgemeine Bild an den Börsen ein. Am Ende des Quartals lag sich der Aktienkurs bei 74,50 Euro.

Der Krieg verstärkte nicht nur die schon im Jahr 2021 vorherrschende Material- und Rohstoffknappheit, sondern sorgte darüber hinaus für Beunruhigung über einen im Raum stehenden Lieferstopp von Energieträgern aus Russland.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Uzin Utz AG haben am Dienstag auf der ordentlichen Hauptversammlung des weltweit agierenden Komplettanbieters für Bodensysteme dem Dividendenvorschlag der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) zugestimmt.

An der virtuellen Veranstaltung nahmen bis zu 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil. Die Aktionärinnen und Aktionäre richteten ihre Fragen zur aktuellen Situation und zum Geschäftsjahr 2021 an den Vorstand.

„Konsequente strategische Weiterentwicklung“

„Wir haben das Geschäftsjahr 2021 trotz eines anspruchsvollen Umfelds mit einem starken Ergebnis abgeschlossen. Das ermöglicht uns, unseren Aktionären erneut eine attraktive Dividende in Höhe von 1,80 Euro (1,55 Euro) je Aktie auszuschütten. Durch die konsequente strategische Weiterentwicklung der vergangenen Jahre sind wir gut positioniert, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen“, sagte das Mitglied des Vorstands Heinz Leibundgut.