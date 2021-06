Die Demokratie in Ulm wird 75 – Bürger sollen mitmachen

Es ist ganz einfach, Hürden gibt es nicht. Und doch ist es ganz anders als so viele Dinge, die den Alltag in den vergangenen eineinhalb Jahren geprägt haben. Wenn die Stadt Ulm die Demokratie feiert, sollen sich Menschen an einen Tisch setzen. Menschen, die einander nicht kennen. Ganz zufällig, ganz offen, ganz ohne Smartphone oder sonstige technische Hilfsmittel. 75 Jahre ist es her, dass der erste demokratisch gewählte Ulmer Gemeinderat eingesetzt wurde. Das ist Anlass für ein Themenjahr rund um die Demokratie. Mit zahlreichen Veranstaltungen und vor allem: mit vielen Möglichkeiten, mitzumachen.

Bürger sollen Tische vor dem Haus aufstellen

„Zuhören, mitreden, gestalten“: So haben die Planer ihr Projekt getauft. Was Demokratie ausmacht, wollen sie auf ihr Programm übertragen. Zum Beispiel eben bei jenem Ansatz, der aus Sicht von Sabine Schwarzenböck aus der Kulturabteilung besonders spannend ist: Jeder, der will, soll andere in sein Haus, seine Wohnung, sein Vereinsheim einladen. Oder eben andere dort besuchen. Beziehungsweise davor. Die Risiken und Einschränkungen der Corona-Pandemie scheinen zurückzugehen, dennoch sollen die Bürger ihre Tische sicherheitshalber vor dem Haus aufstellen. „Wir sind gespannt, was passieren kann“, sagt Schwarzenböck.

Viel passieren kann auch bei anderen Veranstaltungen: Die Kabarettistin Kathi Wolf dreht einen Kurzfilm, der sich um Demokratie und Rassismus dreht, und wer mag, soll die Kulisse im Filmstudio besuchen können. Die Junge Ulmer Bühne hat drei digitale Schnitzeljagden entwickelt: für Kinder, Familien und Erwachsene. Im Stadthaus werden Ergebnisse eines Fotowettbewerbs für junge Menschen zum Thema Demokratie gezeigt. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus entsteht eine Diskussionsplattform. Und zum Festakt am eigentlich Stichtag des Jubiläums kommt der Bundesverfassungsrichter Peter Müller auf den Weinhof.

„Bürger der Stadt besorgen ihre Angelegenheiten selbst“

Die Demokratie gab es schon länger, doch die Nationalsozialisten hebelten sie aus. Am 3. Juli 1947 nahm der erste Ulmer Gemeinderat seine Arbeit auf. „Ab heute besorgen die Bürger der Stadt Ulm ihre Angelegenheiten selbst“, sagte Oberbürgermeister Robert Scholl damals. Auf den Tag genau 75 Jahre später wird an diesen wichtigen Moment der Stadtgeschichte erinnert. Weil die Teilnehmerzahl beschränkt ist, wird auch ein Livestream angeboten.

Dass das Jubiläum mit vielen kulturellen Veranstaltungen begangen wird, passt zu den Entwicklungen, die den Umbruch vor einem Dreivierteljahrhundert begleitet haben. Es seien nicht Politik oder Wirtschaft gewesen, die den Wandel zur Demokratie vorangetrieben hätten, berichtet Stadtarchivar Michael Wettengel. Sondern die Kultur, die nach dem Exodus und der Abschottung in der Nazi-Zeit zurückkehrte. Wettengel nennt Filme und Musik als Beispiele: „Dass jemand mit einer anderen Hautfarbe Musik spielt, war vorher nicht vorstellbar“, schildert der Historiker das Geschehen von damals.

Trümmer prägten das Stadtbild

Was zu dieser Zeit genau geschah, zeigt eine Ausstellung, die vom 6. Juli an im Schwörsaal des Hauses der Stadtgeschichte zu sehen ist. Die Schautafeln erzählen zunächst vom Ende der Demokratie und der nationalsozialistischen Diktatur. Sie zeigen, wie Ulm in der Nachkriegszeit ausgesehen hat. „Trümmer prägten das Stadtbild“, berichtet Wettengel. Die Ausstellung beleuchtet auch, wie sich die Demokratie in Ulm bis heute weiterentwickelte – es geht um Demonstrationen, die Menschenkette für den Frieden, Bürgerbeteiligung und mehr.

„Dieses Jubiläum steht auch für eine gesellschaftliche Diskussion“, findet Oberbürgermeister Gunter Czisch. Es stehe für Zusammenhalt und Aufbruch. Gerade in den Monaten der Krise und der Pandemie habe man sich viel mit Grundsatzfragen beschäftigt. Es seien „emotional bewegende Zeiten“ gewesen. Er sei stolz auf das Jubiläum, sagt Czisch. Und froh, dass das Mitmachen bei vielen Mitmachprojekten auch wirklich möglich sein dürfte und nicht ins Digitale verlegt werden muss.