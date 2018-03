„Die Christen sollten etwas selbstbewusster auftreten“

Toleranz, Mitleid, Internationalisierung sind „Erfindungen des Christentums“: Der Theologe und Autor Manfred Lütz fordert Christen dazu auf, sich ihrer Sache selbst bewusster aufzutreten. Im Gespräch mit Ludger Möllers sagte der Kölner Psychiater, die inflationäre Rede vom christliche Abendland sei mit Leben zu erfüllen. Es sei „eigentlich ein Skandal, dass man die Christentumsgeschichte nur als Skandalgeschichte kennt.“

Warum ist das Christentum als Thema in der Politik derzeit so beliebt und aktuell, während die Kirchen sich leeren? Und warum geht gleichzeitig die Anziehungskraft des Christentums, jedenfalls des verfassten Christentums in katholischen und evangelischen Kirchen, zurück?

Das Wort „christlich“ wird inzwischen inflationär gebraucht. Bei Parteitagen redet man vom christlichen Menschenbild, andere sprechen besonders gerne vom christlichen Abendland, alle reden über christliche Werte. Was das aber ist, das weiß eigentlich kaum einer genau.

Das Problem liegt aber tiefer...

Ich glaube, dass nicht nur die Kirchen sich leeren. Ich glaube auch, dass die Substanz, die das Christentum in Europa hinterlassen hat, zum Beispiel Mitmenschlichkeit, zunehmend verdunstet. Gregor Gysi hat gesagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, weil der die Solidarität abhanden kommen könne. Und bei der Vorstellung meines neuen Buches hat er betont, man würde nicht über Barmherzigkeit und Nächstenliebe reden, wenn es das Christentum nicht gäbe. Von links außen, von rechts außen, von überall wird an das Christentum appelliert. Das Problem ist aber, dass die Christen selber sich für ihre eigene Geschichte sicherheitshalber schämen, ohne sie zu kennen.

Und was ist da zu tun?

Wir brauchen Aufklärung. Ich habe fünf Jahre lang Theologie studiert, aber war total überrascht darüber, was ich vor einigen Jahren in dem Buch „Toleranz und Gewalt“ von Arnold Angenendt über die Geschichte des Christentums las. Das meiste wusste ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt mit Arnold Angenendt zusammen für eine breitere Öffentlichkeit eine ergänzte Kurzfassung geschrieben: Auf 286 Seiten alle so genannten Skandale der Christentumsgeschichte auf dem heutigen Stand der Wissenschaft und möglichst locker lesbar. „Der Skandal der Skandale“ heißt das Buch, weil es eigentlich ein Skandal ist, dass man die Christentumsgeschichte nur als Skandalgeschichte kennt.

Warum gehen Politiker in ihren Sonntags- und Bundestagsreden so viel auf das Christentum ein? Hätte es keine Botschaft, wäre es ja als Fundament oder als Referenzpunkt nicht geeignet.

Irgendwie ist das Christentum die einzige übriggebliebene Weltanschauung, denn der Marxismus ist ja untergegangen. Das ist ein Problem für alle linken Parteien, die manchmal einen leicht verdünnten Marxismus vertraten. Was ist eigentlich das Spezifische einer linken Partei?

Zurück zum Christentum...

Als Gregor Gysi vor zehn Jahren mein Buch „Gott – eine kleine Geschichte des Größten“ vorstellte, das alle Argumente für den lieben Gott enthalten sollte, sagte er, er glaube, dass die Linke noch auf Jahrzehnte diskreditiert sei. Die einzigen Institutionen, die für die Wertefrage noch relevant seien, seien die christlichen Kirchen. Und wenn Atheismus bedeute, gegen die Kirche zu sein, dann sei er kein Atheist, dann sei er Heide, zu dem der Glaube noch nicht gekommen sei. Dagegen sind die Christen selber meist nicht besonders stolz auf ihr Christentum. Im Studium präsentierte sich mancher Professor nach dem Motto: 2000 Jahre ist die Kirche in die Irre gegangen und dann kam ich, der Professor. Da kann man doch als gescheiter Atheist nur sagen: Dann warten wir mal die nächsten 2000 Jahre ab, ob es jetzt besser wird.

Es gibt aber ja auch einiges, worüber die Christen sich grämen können. Stichworte wären die Kreuzzüge oder der Kampf gegen die Modernisten im 19. Jahrhundert.

Stimmt, die Kreuzzüge waren ein wirklicher Skandal, die frühen Christen waren Totalpazifisten. Doch auch da muss man wissen, dass sie zum Beispiel keine Heiligen Kriege zur Verbreitung des Glaubens waren. Aber es gibt auch Positives, was ich erst bei Angenendt gelernt habe. Wussten Sie, dass Toleranz eine christliche Erfindung war? Im klassischen Latein hieß tolerantia Lasten tragen, also Baumstämme tragen und die Christen machten daraus: Menschen anderer Meinung ertragen.

Mit dem Christentum verbinde ich eher einen Begriff wie Mitleid...

... da haben Sie ganz recht und auch das ist eine christliche Erfindung. Die Heiden hatten kein Mitleid. Wenn man bei den Römern behindert war, dann war man von den Göttern geschlagen und die anderen gingen einem aus dem Weg, um nicht auch Schwierigkeiten mit den Göttern zu bekommen. Die Christen haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben die Behinderten, die Menschen am Rand, ins Zentrum gestellt, was Papst Franziskus jetzt immer wieder betont.

Das Christentum hat auch die Globalisierung erfunden...

... nicht die Globalisierung, aber die Internationalisierung. In den Stammesreligionen galt der eigene Stamm als das einzig Wahre, Menschen anderer Stämme wurden gar nicht mit dem Ausdruck Mensch belegt. Die Christen aber glaubten immer, dass alle Völker gleichermaßen von Gott geschaffen sind und deswegen ist „America first“ auch eine unchristliche Parole. Die große Leistung Karls des Großen war nicht seine Politik, sondern die Christianisierung der Germanen, die dazu führte, dass die germanischen Stämme sich nicht mehr andauernd gegenseitig die Schädel einschlugen, denn jetzt waren alle in einer Kirche eins.

Wir wollten über das reaktionäre 19. Jahrhundert reden: Für die Ansichten der Päpste muss man sich als Katholik schämen!

Bei Angenendt habe ich gelernt, dass die Päpste weit weniger wichtig für die Katholiken waren, als ich gedacht hatte. Die Katholiken haben 1830 mit den Liberalen zusammen die belgische Revolution gemacht, zur Feier der Revolution 1848 zelebrierte der Mainzer Bischof eigens einen feierlichen Gottesdienst und die Katholiken hatten mit demokratischen Prinzipien viel weniger Probleme als die Protestanten, sagt nicht der Vatikan, sondern die neuere Forschung. Am Ende des 19. Jahrhunderts beflügelte die Enzyklika „rerum novarum“ den Sozialkatholizismus, der dann auch die Weimarer Republik prägte.

Ich erinnere mich an Bilder aus dem Ersten Weltkrieg. Auf den Koppelschlössern der deutschen Soldaten stand „Gott mit uns“. Dafür kann man sich schämen: Dass Christen auf Christen schossen. Oder nicht?

Die frühen Christen wären entsetzt gewesen und wir heute sind es ja genauso. Weil sie Totalpazifisten waren, trennten sie sich wahrscheinlich beim jüdischen Aufstand im Jahre 66 endgültig von den Juden. Das christliche Byzanz galt als „kriegsunwilliges Reich“. Der Kirchenvater Basilius der Große ließ Soldaten, die im Krieg getötet hatten, drei Jahre lang nicht zur Kommunion zu. Krieg war verpönt, man versuchte lieber mit Diplomatie Kriege zu verhindern.

Das ist ihnen nicht so recht gelungen!

Heinrich Heine lobt, dass das Christentum die germanische Gewalttätigkeit gebändigt habe, aber dafür haben die Germanen dem westlichen Christentum dann doch viel Gewalt vererbt. Aber man wusste bei den Kriegszügen doch wenigstens, dass das der christlichen Botschaft widersprach. Bei den Kreuzzügen operierte man vor allem mit Zitaten aus den Makkabäerbüchern des Alten Testaments und die Venezianer, die in ihrem Wappen den Markuslöwen mit dem Evangelienbuch hatten, zeigten den Markuslöwen auf ihrem Kriegswappen mit geschlossenem Evangelium. Man wusste schon, dass das Evangelium eine Friedensbotschaft war.

Welche Rolle spielt die Lehre vom gerechten Krieg?

Sie ist heute noch Grundlage des Völkerrechts und wurde von Augustinus geschaffen. Das war damals ein großer Fortschritt. Denn danach waren nur noch Verteidigungskriege erlaubt und das auch nur unter strengen Bedingungen.

Aber wie erklären Sie sich das denn, dass jetzt über so viele Jahrhunderte und auch im allgemeinen Bewusstsein diese Tatsachen skandalisiert wurden?

Wenn man erlebt, welchen Unsinn in einem halbjährigen Wahlkampf die Parteien übereinander in die Welt setzen und dann weiß, dass gegen das Christentum 2000 Jahre lang „Wahlkampf“ geführt worden ist, wundert man sich da nicht. Und schließlich haben sich Protestanten und Katholiken auch selber gegenseitig lange genug verketzert. Zum Beispiel glauben die Deutschen mehrheitlich, dass die Hexenverfolgungen im christlichen Mittelalter durch die Inquisition stattfanden. Beides stimmt nicht. Die Forschung sagt, dass Hexenverfolgung in der Neuzeit durch die moderne weltliche Justiz stattfanden, vor allem in Deutschland. Der SS-Führer Himmler wollte beweisen, dass Millionen „blonder germanischer Frauen“ von christlichen Priestern getötet wurden, um das germanische Blut zu schwächen. Alles Fake-News. Aber was die Hitlers und die Honeckers an Unsinn über das Christentum in die Welt gesetzt haben, das spukt jetzt noch in vielen Köpfen.

Warum glauben Leute das so gerne?

Weil es das eigene Weltbild stabilisiert. Wenn man für die dunklen Seiten der eigenen Geschichte andere in Anspruch nehmen kann, ist das bequem. Deswegen können Sie heute problemlos Bücher über Bäume schreiben, die den Stand der Forschung widergeben. Wenn Sie das übers Christentum machen, gibt es oft keine rationalen, sondern emotionale Reaktionen. Deswegen entschuldigen die Christen sich lieber gleich für sich selber...

Und warum entschuldigen sie sich? Und warum ist auch von der Kirchenführung, vom Papst, nicht eine Offensive gegen Fakenews und mit Tatsachen eröffnet worden?

Das muss nicht der Papst machen, dazu gibt es kundige Laien. Aber auch da wird heute oft vor allem über die Strukturen der Kirche geklagt und die wesentlichen Probleme bleiben außen vor. Das eine ist, dass die Menschen heute nicht mehr an Gott glauben. Das andere ist die drastische Unkenntnis über die eigene Geschichte.

Was empfehlen Sie?

Aufklärung! Und genau darum geht es in meinem Buch. Man muss zum Beispiel wissen, dass in den ersten 1000 Jahren die Christen als einzige große Religion keine Ketzer töteten. Hintergrund war das so genannte Unkraut-Weizen-Gleichnis, in dem Jesus sagt, man solle das Unkraut mit dem Weizen zusammen aufwachsen lassen und es Gott am Jüngsten Tag überlassen, das Unkraut vom Weizen zu scheiden.

Wo sähen Sie auch die Aufgabe der Kirchen, von Pfarrern, Bischöfen, Laienvertretern?

Die Christen sollten etwas selbstbewusster auftreten, aber im wörtlichen Sinne. Nicht arrogant, sondern eben ihrer selbst bewusst. Sie sollten wissen, was das Christentum geleistet hat, aber natürlich auch, was wirklich skandalös war.

Es gibt relativ viele Einrichtungen, auf die man stolz sein kann: katholische Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Hilfswerke, Missio, Misereor…

Die Kirche verfügt immer noch über viele Einrichtungen, das stimmt. Aber die Frage ist doch, wie viel christliche Substanz insgesamt in der Gesellschaft noch da ist. Inzwischen werden Rettungskräfte angepöbelt, Rücksichtslosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber der Not der anderen greifen um sich. Es ist eben gar nicht so selbstverständlich, den Schwachen zu helfen. Die Historiker sagen uns, dass Krankenhäuser, Waisenhäuser und Fremdenherbergen christliche Erfindungen waren. Diese Haltung der Christen machte das Christentum in der Antike so attraktiv. Heute droht das wieder abhanden zu kommen.

Und wo ist die Gefahr?

Wenn in Amerika jemand wie Donald Trump demokratisch von Millionen Wählern gewählt wird, der vor allem völlig unmoralisch ist, ein Mann, der von seinem Vater gelernt hat, dass das einzige im Leben was zählt, Erfolg, Geld und Ruhm sind und dass man für diese Ziele jede Niedertracht begehen kann, dann ist das eine wirkliche Gefahr. Dieser Mensch erinnert an vorchristliche Herrscher wie den Kaiser Nero, der war auch ein Medienmensch, liebte den Beifall und trat deswegen sogar bei den Olympischen Spielen in Griechenland auf, aber auch er war komplett unmoralisch. Und auch bei uns gibt es solche Tendenzen. Wenn Dieter Bohlen zu Kandidaten sagt, was euch von einem Eimer Scheiße unterscheidet, ist der Eimer, und wenn Heidi Klum junge Mädchen dazu nötigt, ihr eigenes Ich abzugeben, nur um Erfolg zu haben, dann sind wir auf dem besten Weg in eine eiskalte Gesellschaft. Deswegen muss es auch Atheisten interessieren, die christlichen Wurzeln unserer Kultur lebendig zu halten. Dafür muss man sie aber kennen. Das ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe.