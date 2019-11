Die Chippendales zeigen in Ulm, wo der Hammer hängt

Den Anblick von Bauarbeitern ist man in Ulm ja seit einiger Zeit gewohnt – aus leidvoller Erfahrung sozusagen. Weniger leidvoll und nicht ganz so staubig ging es bei diesen Männern im Congress Centrum Ulm zu: Die US-amerikanische Stripper-Combo Chippendales machte dort am Samstag einen Stopp und zeigte, was unter Bauarbeiter-Kostümen stecken kann. Mit dabei war Paul Janke (rechts im Bild), bekannt aus der Fernseh-Show „Der Bachelor“. Hunderte schauten zu.