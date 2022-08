Die Atmosphäre der legendären Queen-Konzerte kehrt zurück

The Bohemians sind mit „A Night of Queen“ am Sonntag, 12. März 2023, ab 18 Uhr im Congress Centrum in Ulm zu Gast. Der Vorverkauf dafür hat bereits begonnen. Die Bandmusiker, Rob Comber als Freddie Mercury, Christopher Gregory als Brian May, Dan Church als Roger Taylor und Kevin Goodwin als John Deacon, liefern eine Show, die für einen Abend die Atmosphäre der legendären Queen-Konzerte auf die Bühne zurückbringt, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Karten ab 38 Euro gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de.