Dicke Hose: Zwei Ladendiebe erwischt

Am Freitagnachmittag kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Memminger Straße in Neu-Ulm zu zwei Ladendiebstählen durch einen 31- sowie einen 29-jährigen.

Die beiden Arbeitskollegen aus Osteuropa gingen gemeinsam in den Verbrauchermarkt und trennten sich dort. Beim 31-jährigen konnten nach Verlassen des Kassenbereichs zwei Whiskey-Flaschen sowie eine Käsepackung in dessen Hosenbund steckend aufgefunden werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte durch die eingesetzte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm bei dem 29-jährigen ebenfalls eine Käsepackung, die nicht bezahlt worden war, aufgefunden werden. Die beiden Männer erwartet nun jeweils eine Strafanzeige wegen der begangenen Ladendiebstähle.