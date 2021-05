Diana Ezerex aus Schemmerhofen rockt die letzte Lockdown-Bar

Mit seinen Drinks zum Nachmixen ist Barkeeper Michl Brenner an der Lockdown-Bar im Ulmer Roxy zur Institution des virtuellen Nachtlebens geworden. An der Seite von Gastgeberin Ariane Müller serviert Brenner nun schon seit 17 Wochen Getränke, die von den Zuschauern an den Bildschirmen nachgemacht werden dürfen. Zur jüngsten Ausgabe der Lockdown-Bar kamen auch die Liebhaber von Torten und Kuchen auf ihre Kosten.

Markus Hummel macht es sich als Food-Blogger zur Mission, die Zuckerbäckerei den Herren näherzubringen. Auch wenn in den meisten Konditoreien die Männer den Ton angeben würden, sei das Hobbybacken doch eher Frauensache, erklärte Hummel alias „Backbube“. Deshalb erschien unter seinem Namen ein Backbuch, das ausnahmsweise nicht in Rosa und Pastell gehalten ist. Braun, Fleisch und Grillen seien die Stichworte, die Männer ansprechen würden, so Hummel. Der Erfolg gibt ihm offenbar recht, denn alle drei Exemplare seiner Bücher seien bereits vergriffen.

Dabei durften die Zuschauer ganz nebenbei die geheimen Wünsche der Gastgeberin Ariane Müller – und womöglich zahlreicher weiterer Frauen – erfahren, als die Moderatorin gestand, dass ihr noch nie ein Mann einen Kuchen gebacken habe. Umso harmonischer verlief der Abend, als Hummel dann tatsächlich eine Erdbeerroulade auf die Theke stellte.

Musikalisch bereicherte das Rocktrio Die Autos aus Ulm den Livestream. Der Chef des Roxy-Tanzlabors, Pablo Sansalvador, präsentierte eine weitere Ausgabe des interaktiven Tanzformates „Show me your moves“ zusammen mit Joanna Park und Gabriel Mathéo vom Theaterensemble Ulm sowie dem Beatboxer Manuel Freud.

Mit der kommenden Ausgabe am Samstag, 22. Mai, werden die Freunde der Lockdown-Bar aber Abschied vom Onlineformat nehmen müssen. Doch die letzte Lockdown-Bar dürfte noch einmal abwechslungsreich werden (ab 20.30 Uhr auf den Roxy-Onlinekanälen). Beim Finale geht es um die Zukunftsplanungen des Roxy. Geschäftsführer Chris Grupp und die Mitarbeiter Michael Mutschler, Stefan Kolb und Johanna Homburger berichten von den Plänen für das „Femtastique“-Festival Ende Mai, über die Öffnungsperspektive des Roxy-Biergartens, das weitere Tanz-Labor-Programm und die geplanten Open-Air-Konzerte im Soundgarten. Die Singer-/Songwriterin Diana Ezerex sorgt für die musikalische Abend-Unterhaltung dieser letzten Lockdown-Bar. Ihren ersten Song schrieb Diana Ezerex, die in Schemmerhofen aufgewachsen ist, im Alter von neun Jahren, „aber die ersten Lieder waren wenig brauchbar, ich musste das Ganze erst lernen“. Das hat sich geändert, heute schreibt die Sängerin über das, was sie fühlt, über tiefe Gefühle, Ermutigendes und Inspirierendes, auch gemeinsam mit anderen Songwritern.

Ezerex‘ erste Single „Ask Around“ wurde am 15. Januar 2021 veröffentlicht – ein Song, der für Ezerex sehr persönlich ist: „Ich möchte die Menschen dazu bringen, ihr Handeln und sich selbst in Frage zu stellen. Ich träume von einer Generation von Weltveränderern und Menschen, die einen Unterschied ausmachen!“