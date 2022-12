Diakonie Ulm bietet besonderes Highlight der Ausbildung

16 Paare, von denen je ein Partner an Demenz erkrankt ist, durften im Rahmen des „ProjektDemenz“ der Diakonie Ulm zehn Tage im Kloster Roggenburg verbringen. Die Demenzfreizeit ist ein Urlaub für Paare, deren Beziehungsdynamik sich durch die Krankheit deutlich verändert hat. Während der Freizeit wird der erkrankte Ehepartner individuell und liebevoll gepflegt und betreut, während es für den pflegenden Ehepartner verschiedene aktivierende Angebote und Vorträge gibt. Die Paare verbringen auch gemeinsame Zeit, aber für beide soll die Freizeit Urlaub und Auszeit sein. Das berichtet die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales.

Mit dabei waren in diesem Jahr zwölf Auszubildende der Berufsfachschule Pflege der ADKmie. Jeder von ihnen war für ein Paar zuständig, das er die ganzen zehn Tage betreut hat. Cheyenne Pavlovici beschreibt das in ihrem Bericht auf dem Ausbildungsblog der ADK GmbH so: „Ich habe mich für eine Dame entschieden, die sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt. Da konnte ich mich jeden Morgen mit Make-Up und Frisuren bei ihr austoben.“ Sie beschreibt, wie schön es ist, zu spüren, wenn die Angehörigen sich immer mehr öffnen, weil sie sich angenommen fühlen und wie sie mit der Zeit immer mehr loslassen und nach sich schauen konnten. Die zehn Tage der Demenzfreizeit haben den Blick der jungen Auszubildenden geöffnet. „Wir haben sehr viele schöne Momente mit den Menschen mit Demenz erlebt und das Schönste ist, dass man in dieser Zeit den Menschen gesehen hat, der noch Freude am Singen Tanzen hat und nicht die Diagnose Demenz. Diese Erfahrungen werde ich in mein weiteres Berufsleben mitnehmen und ich finde, jeder sollte das einmal erleben dürfen“.

Auch der Klassenzusammenhalt ist in dieser Zeit noch einmal stärker geworden und jeder Einzelne ist an dieser Erfahrung gewachsen. So wurde das Projekt Demenzfreizeit zu einem absoluten WIN-WIN Projekt. Die Menschen mit Demenz waren optimal betreut und konnten ganz individuell nach ihren Vorlieben versorgt und aktiviert werden und Freude an gewohnten Aktivitäten erleben. Ihre Partner konnten die Tage zum Kraft tanken und als Erholung nutzen und dabei auch die Erfahrung machen, dass es dem kranken Partner auch gut geht, wenn sich stundenweise jemand anders um ihn kümmert.

„Wir sind sehr dankbar, dass es möglich war, dass so viele unserer Auszubildenden der Berufsfachschule Pflege bei der Demenzfreizeit dabei sein konnten. Für sie war das eine ganz tolle Erfahrung und sie konnten in diesem Ausbildungsabschnitt neben der Pflege auch den Umgang mit dementiell erkrankten Menschen sehr intensiv, aber in einer besonderen Atmosphäre lernen. Dafür danken wir der Diakonie Ulm und insbesondere Frau Werkmann und Frau Metzger, die die Freizeit organisiert haben“ sagt Birgit Jäger, Leiterin der ADKmie der ADK GmbH.