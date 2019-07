DFB-Pokal-Derby Ulm gegen Heidenheim – hier gibt es die Karten im Vorverkauf

Mit einem „kleinen Sommerfestle“ starten die Ulmer Spatzen am Dienstag, 16. Juli, den Karten-Vorverkauf für das DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag, 10. August (18.30 Uhr).

Neben einem Grillabend mit Autogrammstunde gibt es dabei auch für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer des SSV Ulm 1846 Fußball die Möglichkeit erste Tickets für die Partie gegen den FCH zu erwerben: Ab 17 Uhr haben die Kassen am Haupteingang geöffnet.

Mitglieder und Dauerkarteninhaber, die an diesem Tag nicht können, haben noch am Mittwoch, 17. Juli, eine weitere exklusive Möglichkeit, Tickets zu erwerben.

Der Vorverkauf im Überblick:

Vorverkaufszeiten von DFB-Pokaltickets für Mitglieder- und Dauerkarteninhaber (am Haupteingang des Donaustadions):

Dienstag, 16. Juli, 17 bis 19.30 Uhr

Mittwoch, 17. Juli, 10 bis 13 Uhr

Mittwoch, 17. Juli, 16 bis 19 Uhr

Das Kontingent ist auf maximal sechs Tickets begrenzt, davon maximal zwei Sitzplatzkarten (solange vorrätig) pro Person.

Einen ersten öffentlichen Vorverkauf von sogenannten Ticketpaketen gibt es am Donnerstag, 18. Juli, von 8 bis 18 Uhr bei der „Südwest Presse“ in der Frauenstraße 77 in Ulm. In einem solchen Ticketpaket enthalten sind eine Tageskarte für das DFB-Pokalspiel und eine für das erste Heimspiel der Spatzen gegen die SV Elversberg.

Es werden nach Angaben des SSV Ulm 1846 Fußball ausschließlich Ticketpakete zu einem exklusiven Sonderpreis verkauft. Pro Person können bis zu 20 Ticketpakete erworben werden. Ein Stehplatz-Kombiticket gibt es zum Beispiel für 22,50 Euro statt 26,50 Euro. Die Ticketkategorien können beliebig kombiniert werden und sind jeweils mit vier Euro gegenüber dem Gesamtpreis rabattiert.

Der allgemeine öffentliche Vorverkauf einzelner DFB-Pokalkarten beginnt am Donnerstag, 18. Juli, ab 18.46 Uhr über das Reservix-Portal im Internet. Dann können alle Fans frei verkäuflich Tageskarten für das große Pokalderby erwerben. Außerdem können Karten unter der 24-Stunden-Hotline von Reservix unter 01806/700733 bestellt werden.

Tickets für die Gästebereiche gibt es ausschließlich beim 1.FC Heidenheim. Dabei ist zu beachten, dass im Gästebereich (G) kein Zutritt in SSV-Fankleidung möglich ist. Ebenso ist das Tragen von FCH-Fankleidung in den Bereichen L, D, D1 und D2 nicht erlaubt.

Während die Zuschauer sich derzeit den Sommer mit der Frauenfußball-WM oder der U21-EM versüßen können, ackern seit heute der 1. FC Heidenheim und der SSV ULM 1846 Fußball wieder für die neue Saison. Und die hat gleich am Anfang ein Megahighlight zu bieten. In der ersten Pokalrunde im August treffen die beiden Vereine aufeinander.