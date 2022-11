Dezimierter TV Weingarten verliert knapp in Ulm

Vor der Saison hat man sich eingeschworen, alle Spiele in Angriff zu nehmen – komme personell, was wolle. Bereits im dritten Spiel bei der SG Ulm & Wiblingen waren die B-Juniorinnen des TV Weingarten in der Handball-Württembergliga aber massiv zum Improvisieren gezwungen und verloren die Partie mit 27:34 (12:14). Gerade zwei nominelle Rückraumspielerinnen aus der B-Jugend konnte das Trainergespann aufbieten und auch die Abwehrreihe erwies sich bis zum Spielbeginn eher als Experimentier-Baukasten denn als eingespielte Einheit.

Doch mit Beginn der Partie zeigte sich einmal mehr das große Kämpferherz des kleinen TVW-Kaders. Die Gastgeberinnen schlugen laut Mitteilung aus ihrer körperlichen und zahlenmäßigen Überlegenheit in der Anfangsphase nur wenig Kapital. Durch zwei Tore von Spielmacherin Nina Beck und eines der C-Jugendlichen Hanna Denzler führte der TVW nach knapp vier Minuten mit 3:1. Durch einen Hattrick von Kreisläuferin Naomi Koltan hielt die Führung bis zum 6:5, bevor die Ulmerinnen das Blatt wendeten und ihrerseits in Führung gingen.

Der TVW ließ sich allerdings nicht abschütteln – inzwischen fand auch die etatmäßige Linksaußen Greta Zimmermann auf der ungewohnten Rückraumposition immer besser in die Partie. Mit einem knappen 12:14-Rückstand ging es in die Halbzeit. Jedoch waren es die Gastgeberinnen, welche besser ins Spiel fanden. Mit einigen schnellen Treffern schien das Spiel nun seinen – angesichts des Kaders – vermeintlichen Lauf zu nehmen. Der TVW wehrte sich jedoch wacker gegen die langsamer werdenden eigenen Beine und das drohende Debakel. Am Ende hatte der TVW kräftemäßig nichts mehr hinzuzusetzen und musste verdient die Punkte in Ulm lassen. Dennoch können die Schussentälerinnen auf ein tadelloses kämpferisches und über weite Strecken auch spielerisch gutes Gegenhalten zurückblicken. Bereits für das kommende Wochenende im Topspiel gegen FA Göppingen hofft der TVW auf die Rückkehr der kranken Spielerinnen.