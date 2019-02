Devils vor wichtigem Derby

Der Eishockey-Landesligist VfE Ulm/Neu-Ulm spielt am Wochenende nur einmal und das ausgerechnet im Derby in Burgau. Gegen den Konkurrenten sollen, wenn es nach dem stellvertretenden Vorsitzenden Georg Meißner geht, am Freitag, 1. Februar, 20 Uhr, drei Punkte geholt werden. Zumal die Eisbären in der Aufstiegsrunde nur noch zwei Ausländer einsetzen dürfen.

Seit dem zweiten Spiel, dem 5:1-Sieg zu Hause gegen Moosburg, den der Verband in ein 0:5 umwandelte, weil sieben Ausländer eingesetzt wurden, haben sich die Burgauer Verantwortlichen zu diesem Schritt entschlossen. „Auf dem Papier müsste es einfacher sein“, sagt der Devils-Vizechef. Iim letzten Spiel der Devils in Burgau, als die Ulmer sechs Minuten vor Schluss 4:1 führten und am Ende nur nach Verlängerung gewannen, setzten die Hausherren noch sieben Ausländer ein. Nun dürfte die Aufgabe etwas leichter sein.

Güßbacher verlängert

Die Spieler selbst müssen nicht extra motiviert werden, weil sie etwas gutzumachen haben. Bis auf Wolfgang Richter, der am Dienstag im Training einen Stock ins Gesicht bekommen hat und im Krankenhaus am Mund genäht werden musste, sind alle Spieler fit. Der junge Torhüter Maximilian Güßbacher hat als erster Spieler seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Von weiteren sechs Spielern liegen mündliche Zusagen vor. Damit die Ulmer noch in der Aufstiegschance eine Chance auf Platz drei haben, müssen sie möglichst alle ausstehenden Spiele gewinnen.

Mit einem Derby-Sieg würden die Donaustädter die Spitzenmannschaften etwas unter Druck setzen. „So lange es rechnerisch möglich ist, hat man alle Chancen“, sagt Meißner und fügt hinzu: „Wir müssen so spielen wie in Moosburg und keine Schwächephase wie zuletzt gegen Fürstenfeldbruck haben.“