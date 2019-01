Devils kämpfen um Platz drei – Trainer verlängert

Der VfE Ulm/Neu-Ulm bekommt es in der Eishockey-Aufstiegsrunde zur Bayernliga am Wochenende mit zwei machbaren Gegnern zu tun. Beim Landesligisten EV Moosburg am Freitag, 25. Januar, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 27. Januar, 18 Uhr, zu Hause gegen den EV Fürstenfeldbruck sollen zwei Siege geholt werden. „Da sollte ein Sechs-Punkte-Wochenende her“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Georg Meißner. Gelingt dies, wollen die Devils noch ein Wort um Platz drei mitreden. „Da wäre um Platz drei noch was drin“, macht sich auch Meißner Hoffnung. Der Kampf um die Plätze eins und zwei scheint wohl ein Duell zwischen Schweinfurt und Passau zu werden. Der Landesligist EC Pfaffenhofen rangiert mit neun Punkten aus vier Spielen auf Platz drei, der auch zum Aufstieg in die Bayernliga berechtigt. Sollte es für die Ulmer nochmal spannend werden, müssten die Ice Hogs aus Pfaffenhofen schwächeln. Zuletzt besiegten sie den heutigen Ulmer Gegner Moosburg 8:1. Gegen Fürstenfeldbruck gewannen die Devils zweimal in der Hauptrunde, nun soll der dritte Sieg folgen. Alle Mann sind fit. Trainer Robert Linke verlängerte derweil seinen Vertrag bei den Devils für zwei Jahre. Nun will Meißner mit dem Wunschzettel des Coaches weitere Vertragsgespräche führen.