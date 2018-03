Für den Eishockey-Landesligisten Devils Ulm/Neu-Ulm stehen zwei Heimspiele an. Am Freitag, 9. März, 20 Uhr, ist das Rückspiel im Viertelfinale des BEV-Pokals gegen den ESV Buchloe 1b, in dem nach dem 8:3 im Hinspiel nichts mehr anbrennen sollte. Am Sonntag, 11. März, 18 Uhr, gastiert Freising zum letzten Spiel der Abstiegsrunde in der Eishalle am Donaubad. Danach wird gefeiert: Die Devils bestehen seit zehn Jahren und spendieren 100 Liter Freibier.