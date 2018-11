Devils erwarten große Kulisse zum Derby

Für den VfE Ulm/Neu-Ulm stehen am Wochenende in der Eishockey-Landesliga zwei Heimspiele an. Am Freitag, 16. November, 20 Uhr, erwarten die Devils den ESV Burgau zum Derby. Die Eisbären sind das derzeit überragende Team in dieser Landesliga-Gruppe, in acht Partien gaben sie nur durch den 2:1-Sieg in der Verlängerung in Fürstenfeldbruck einen Punkt ab. Stark ist Burgau vor allem in der Offensive, wie das Torverhältnis von 61:25 zeigt. Die Devils rechnen mit einer großen Kulisse und weil die Partie als Sicherheitsspiel eingestuft wurde, sollten die Fans mindestens eine halbe Stunde vor Spielbeginn kommen. Bis auf Michael Simon, dem die Weisheitszähnen gezogen wurden, sind die Devils komplett. Am Sonntag, 18. November, 18 Uhr, folgt das nächste Heimspiel gegen den EV Bad Wörishofen. Auch diese Partie hat ihren Reiz, da Devils-Trainer Robert Linke zuvor jahrelang im Kurort arbeitete und einige Ulmer Spieler in der vergangenen Saison noch das Trikot der Wölfe trugen.